МИД Литвы: Азовское море не принадлежит России

"Это совершенно неприемлемо, что Россия по-прежнему задерживает украинских моряков и кораблей после военного нападения на украинский флот на Черном море. ЕС призывает их немедленно освободить. Азовское море не принадлежит России, свобода навигации должна быть предоставлена", - сказал он.



Ранее он заявлял, что Евросоюз должен прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой.



Напомним, в Литве запустили сайт для отслеживания российской пропаганды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пакет "Азовских санкций" обсужден и утвержден - Порошенко



Как сообщал УНН, госсекретарь США Майк Помпео и высокий представитель ЕС Могерини обсудили ситуацию в Украине, возможность введения новых санкций против РФ за ее действия в районе Керченского пролива.

Ранее УНН сообщал, в ЕС согласовали санкции за инцидент на Азове против восьми человек.



Напомним, 25 ноября 2018 пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

