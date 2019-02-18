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МЗС Литви: Азовське море не належить Росії

МЗС Литви: Азовське море не належить Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Азовське море не належить Росії. Необхідно забезпечити свободу навігації у регіоні. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає УНН. 

"Це абсолютно неприйнятно, що Росія як і раніше затримує українських моряків і кораблів після військового нападу на український флот у Чорному морі. ЄС закликає їх негайно звільнити. Азовське море не належить Росії, свобода навігації повинна бути надана", - сказав він. 

Раніше він заявляв, що Євросоюз повинен докладати більше зусиль для боротьби з російською пропагандою.

Нагадаємо, у Литві запустили сайт для відстеження російської пропаганди.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пакет "Азовських санкцій" обговорено і затверджено – Порошенко

Як повідомляв УНН, держсекретар США Майк Помпео і високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, можливість введення нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.

Раніше УНН повідомляв, у ЄС узгодили санкції за інцидент на Азові проти восьми осіб.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів “Бердянськ” і “Нікополь” і рейдового буксира “Яни Капу”, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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