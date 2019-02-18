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Захід недооцінює інформаційний вплив Росії - Лінкавічюс

Захід недооцінює інформаційний вплив Росії - Лінкавічюс

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. Євросоюз повинен докладати більше зусиль для боротьби з російською пропагандою. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в інтерв'ю Neue Osnabrücker Zeitung, передає УНН.

"Масова недовіра до німців в Сполучених Штатах також є успіхом російської пропаганди і "промивання мізків", що відбувається по багатьох каналах", - заявив Лінкявічюс.

"Було б наївним вважати, що тільки східноєвропейські країни будуть піддаватися прямому чи непрямому впливу з боку Москви", - підкреслив міністр.

На його думку, на Заході інформаційний вплив Росії як і раніше недооцінюється. "Брехня - потужна зброя", - додав він.

"Європа повинна сильніше озброїтися проти інформаційної війни з боку Росії", - зазначив Лінкявічюс.

Також голова МЗС Литви висловився за збереження жорсткої санкційної політики проти Росії. "Той, хто нічого не робить, хто не має чіткого ставлення до Росії, провокує поведінку, яка призводить до нових ускладнень", - сказав він.

Нагадаємо, у Литві запустили сайт для відстеження російської пропаганди.

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