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Запад недооценивает информационное воздействие России - Линкавичюс

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Евросоюз должен прилагать больше усилий для борьбы с российской пропагандой. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Neue Osnabrücker Zeitung, передает УНН.

"Массовое недоверие к немцам в Соединенных Штатах также является успехом российской пропаганды и "промывания мозгов", что происходит по многим каналам", - заявил Линкявичюс.

"Было бы наивным считать, что только восточноевропейские страны будут подвергаться прямому или косвенному воздействию со стороны Москвы", - подчеркнул министр.

По его мнению, на Западе информационное воздействие России по-прежнему недооценивается. "Ложь - мощное оружие", - добавил он.

"Европа должна сильнее вооружиться против информационной войны со стороны России", - отметил Линкавичюс.

Также глава МИД Литвы высказался за сохранение жесткой санкционной политики против России. "Тот, кто ничего не делает, кто не имеет четкого отношения к России, провоцирует поведение, приводящего к новым осложнениям", - сказал он.

Напомним, в Литве запустили сайт для отслеживания российской пропаганды.

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