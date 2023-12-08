"Мясомаркет" получил серебро в номинации "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" на RAU Awards-2023
Киев • УНН
В категории "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" было 19 номинантов, и сеть, которую МХП развивает вместе с партнерами, вошла в ТОП-3 призеров.
Сеть магазинов "Мясомаркет" получила серебро в номинации "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" на RAU Awards-2023 дома/мини-маркет года в FMCG" на RAU Awards-2023, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МХП.
Детали
RAU Awards - это ежегодная церемония награждения лучших компаний сферы розничной торговли и торговой недвижимости Украины. Победителей определяют голосованием экспертов и участников рынка.
В этой категории "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" было 19 номинантов, и сеть, которую МХП развивает вместе с партнерами, вошла в ТОП-3 призеров.
Серебро RAU Awards является еще одним подтверждением, что "Мясомаркет" - весомый игрок рынка ритейла, место вкусной еды и качественного обслуживания. Каждый гость может найти в магазине все, что нужно: от свежего мяса до готовых блюд. И, конечно же, вкусную и качественную продукцию брендов МХП.
Сеть "Мясомаркет" насчитывает более 240 магазинов и представлена в 20 областях Украины.
"Продолжаем развивать наши сети, чтобы сделать вкусную и качественную еду максимально доступной для украинцев", - подчеркнули в компании.
Напомним, "Мясомаркет" и Döner Маркет вошли в список популярных франшиз от Forbes Украина
Справка
МХП - международная компания международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".
"Мясомаркет" получил серебро в номинации "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" на RAU Awards-2023
В категории "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" было 19 номинантов, и сеть, которую МХП развивает вместе с партнерами, вошла в ТОП-3 призеров.
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