МВД Украины показало трогательное видео разговора военнопленного с мамой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Глава МВД Украины Игорь Клименко опубликовал чувственное видео, на котором военнопленный Илья из Азовстали разговаривает с мамой первый раз после плена. Мама парня не сдерживает слезы счастья, сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы.
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“Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена… Бесценные моменты, которые четко указывают, за что мы боремся: за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила - сила защитников и защитников”, - пишет Игорь Клименко.
Детали
Илья вернулся не один, а с женой Екатериной. Они поженились на Азовстали. Вместе прошли плен и вернулись на Родину.
Напомним
Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и трех защитниц "Азовстали".