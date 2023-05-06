МВД Украины показало трогательное видео разговора военнопленного с мамой

Цитата

“Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена… Бесценные моменты, которые четко указывают, за что мы боремся: за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила - сила защитников и защитников”, - пишет Игорь Клименко.

Детали

Илья вернулся не один, а с женой Екатериной. Они поженились на Азовстали. Вместе прошли плен и вернулись на Родину.

Напомним

Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и трех защитниц "Азовстали".