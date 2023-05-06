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МВД Украины показало трогательное видео разговора военнопленного с мамой

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Глава МВД Украины Игорь Клименко опубликовал чувственное видео, на котором военнопленный Илья из Азовстали разговаривает с мамой первый раз после плена. Мама парня не сдерживает слезы счастья, сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы.

Цитата

“Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена… Бесценные моменты, которые четко указывают, за что мы боремся: за наши семьи, за родную землю. И в этом наша сила - сила защитников и защитников”, - пишет Игорь Клименко. 

Детали

Илья вернулся не один, а с женой Екатериной. Они поженились на Азовстали. Вместе прошли плен и вернулись на Родину. 

Напомним 

Украине удалось вернуть из российского плена 42 защитников и трех защитниц "Азовстали". 

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