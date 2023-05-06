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МВС України показало зворушливе відео розмови військовополоненого з мамою

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Голова МВС України Ігор Клименко опублікував чуттєве відео, на якому військовополонений Ілля з Азовсталі розмовляє з мамою перший раз після полону. Мама хлопця не стримує сльози щастя, повідомляє УНН з посиланням на Facebook очільника.

Цитата

"Серце завмирає від таких діалогів. Мама почула голос сина, який сьогодні повернувся з полону… Безцінні моменти, які чітко вказують, за що ми боремося: за наші сім’ї, за рідну землю. І в цьому наша сила - сила захисників та оборонців”, - пише Ігор Клименко. 

Деталі

Ілля повернувся не сам, а з дружиною Катериною. Вони побрались на Азовсталі. Разом пройшли полон і повернулись на Батьківщину. 

Нагадаємо 

Україні вдалось повернути з російського полону 42 захисників та трьох захисниць "Азовсталі". 

Українські Національні Новини

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