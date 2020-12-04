МВД и Нацполиция обжалуют восстановление в должности “экс-беркутовца” Шаповалова
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Министерство внутренних дел и Нацполиция обжалуют восстановление в должности экс-командира роты спецподразделения “Беркут” Виктора Шаповалова в суде. Об этом в Twitter заявил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.
“МВД и НПУ обжалуют решение Окружного админсуда Харьковской области по восстановлению на службе экс-беркутовца Виктора Шаповалова. Он не будет служить в рядах полиции, таким там не место”, — написал Шевченко.
Напомним, Харьковский окружной административный суд восстановил в должности в правоохранительных органах бывшего командира роты харьковского “Беркута” Виктора Шаповалова, которого обвиняли в преступлениях против Майдана.
Как сообщал УНН, Шаповалов находился под стражей с 2015 года. Обвинительный акт в отношении него было передано в суд в ноябре 2016 года, по делу речь идет о 108 пострадавших.
В ноябре 2019 года Апелляционный суд города Киева освободил бывшего командира харьковской роты “Беркута” Виктора Шаповалова из-под ареста.
@MVS_UA и @NPU_GOV_UA обжалуют решение Окружного админсуда Харьковщины по восстановлению на службе экс-беркутовца Виктора Шаповалова. Он НЕ будет служить в рядах полиции, таким там не место.— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 4, 2020