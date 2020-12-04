МВС та Нацполіція оскаржать відновлення на посаді “ексберкутівця” Шаповалова
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ і Нацполіція оскаржать відновлення на посаді екскомандира роти спецпідрозділу “Беркут” Віктора Шаповалова у суді. Про це у Twitter заявив директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, передає УНН.
“МВС и НПУ оскаржать рішення Окружного адмінсуду Харківщини щодо поновлення на службі ексберкутівця Віктора Шаповалова. Він не буде служити у лавах поліції, таким там не місце”, — написав Шевченко.
Нагадаємо, Харківський окружний адміністративний суд поновив на посаді в правоохоронних органах колишнього командира роти харківського “Беркуту” Віктора Шаповалова, якого обвинувачували у злочинах проти Майдану.
Як повідомляв УНН, Шаповалов перебував під вартою з 2015 року. Обвинувальний акт відносно нього було передано до суду у листопаді 2016 року, у справі йдеться про 108 потерпілих.
Також у листопаді 2019 року Апеляційний суд міста Києва звільнив колишнього командира харківської роти “Беркута” Віктора Шаповалова з-під арешту.
@MVS_UA і @NPU_GOV_UA оскаржать рішення Окружного адмінсуду Харківщини щодо поновлення на службі екс-беркутівця Віктора Шаповалова. Він НЕ буде служити у лавах поліції, таким там НЕ місце.— Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) December 4, 2020