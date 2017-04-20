МВД ожидает, что на Евровидение в Украину приедет больше 20 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На песенный конкурс "Евровидение-2017" в Украине приедут более 20 тысяч человек. Об этом на брифинге в аэропорту "Борисполь" заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает корреспондент УНН.
“Перед Евровидением мы ожидаем более 20 тыс. людей, которые приедут в Украину”, — сказал В.Троян.
По его словам, с учетом того, что на востоке Украины идет война и отсутствует визовый режим с Российской Федерацией, необходимо усиливать систему безопасности и защите границы Украины в частности через сотрудничество Украины с Интерполом.
“Сегодня, например, в Борисполе обнаружили и задержали двух человек, которых передали Национальной полиции. Они были в розыске и у них карточки стояли на задержание и арест”, — сказал В.Троян.
По его словам, Нацполиция Киевской области подготовит соответствующие документы и экстрадирует задержанных.
Стоит отметить, что сегодня ГНС присоединилась к базе данных Интерпола.
Как сообщал УНН, у Службы безопасности Украины нет информации о подготовке провокаций во время песенного конкурса “Евровидение”, который состоится в мае в Киеве.