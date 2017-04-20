МВД ожидает, что на Евровидение в Украину приедет больше 20 тыс. человек

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 25692 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 89545 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 145717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112659 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114039 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110971 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103126 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106653 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103264 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151053 просмотра

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МВД ожидает, что на Евровидение в Украину приедет больше 20 тыс. человек

МВД ожидает, что на Евровидение в Украину приедет больше 20 тыс. человек

Киев  •  УНН

 • 9880 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. На песенный конкурс "Евровидение-2017" в Украине приедут более 20 тысяч человек. Об этом на брифинге в аэропорту "Борисполь" заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, передает корреспондент УНН.

“Перед Евровидением мы ожидаем более 20 тыс. людей, которые приедут в Украину”, — сказал В.Троян.

По его словам, с учетом того, что на востоке Украины идет война и отсутствует визовый режим с Российской Федерацией, необходимо усиливать систему безопасности и защите границы Украины в частности через сотрудничество Украины с Интерполом.

“Сегодня, например, в Борисполе обнаружили и задержали двух человек, которых передали Национальной полиции. Они были в розыске и у них карточки стояли на задержание и арест”, — сказал В.Троян.

По его словам, Нацполиция Киевской области подготовит соответствующие документы и экстрадирует задержанных.

Стоит отметить, что сегодня ГНС присоединилась к базе данных Интерпола.

Как сообщал УНН, у Службы безопасности Украины нет информации о подготовке провокаций во время песенного конкурса “Евровидение”, который состоится в мае в Киеве.

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