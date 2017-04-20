МВС очікує, що на Євробачення в Україну приїде більше 20 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На пісенний конкурс "Євробачення-2017" в Україну приїдуть більше 20 тисяч осіб. Про це на брифінгу в аеропорту "Бориспіль" заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян, передає кореспондент УНН.
“Перед Євробаченням ми очікуємо більше 20 тисяч людей, які приїдуть до України”, — сказав В.Троян.
За його словами, з урахуванням того, що на сході України йде війна і відсутній візовий режим з Російською Федерацією, необхідно посилювати безпекову систему і захист кордону України зокрема через співробітництво України з Інтерполом.
“Сьогодні, наприклад, в Борисполі виявили і затримали двох осіб, яких передали до Національної поліції. Вони були в розшуку і в них картки стояли на затримання і арешт”, — сказав В.Троян.
За його словами, Нацполіція Київської області підготує відповідні документи і екстрадує затриманих.
Варто зазначити, що сьогодні ДПС приєдналася до бази даних Інтерполу.
Як повідомляв УНН, у Служби безпеки України немає інформації про підготовку провокацій під час пісенного конкурсу “Євробачення”, який відбудеться у травні в Києві.