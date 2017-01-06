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МВД: на Рождество порядок в Украине обеспечат почти 16 тыс. правоохранителей

МВД: на Рождество порядок в Украине обеспечат почти 16 тыс. правоохранителей

Киев • УНН

 • 5581 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. На Рождество правопорядок в Украине будет обеспечивать почти 16 тыс. правоохранителей. Так, в обеспечении общественной безопасности будут задействованы 15 тыс. полицейских и 900 военнослужащих Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в ночь с 6 на 7 января 2017 г. во всех регионах государства в 14 000 культовых сооружений запланировано проведение рождественских богослужений.

Ожидается, что участие в них примут более четырех миллионов граждан.

Полиция обращается к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к работе правоохранителей, не создавать конфликтных ситуаций и не нарушать общественный порядок.

Справка: Святой вечер (Сочельник, Богатая кутья, Вигилия) - один из самых торжественных христианских праздников, который отмечается вечером накануне Рождества Христова. Дата празднования различными церквями зависит от даты празднования Рождества. В частности, часть христиан восточного обряда отмечают праздник 6 января по Юлианскому календарю после отправленного Великих (Царских) времен (24 декабря - по Григорианскому календарю). Христиане, которые перешли на Григорианский календарь, отмечают праздник 5 января.

Так называемый Второй Сочельник отмечают 18 января по старому стилю перед праздником Богоявления.

 

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