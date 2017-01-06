МВС: на Різдво порядок в Україні забезпечать майже 16 тис. правоохоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. На Різдво правопорядок в Україні забезпечуватиме майже 16 тисяч правоохоронців. Так, до забезпечення громадської безпеки будуть задіяні 15 тисяч поліцейських та 900 військовослужбовців Національної гвардії України, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
Як повідомили у прес-службі МВС, у ніч з 6 на 7 січня 2017 року в усіх регіонах держави в 14 тисяч культових споруд заплановано проведення різдвяних богослужінь.
Очікується, що участь у них братимуть більше чотирьох мільйонів громадян.
Поліція звертається до громадян із проханням поставитися із розумінням до роботи правоохоронців, не створювати конфліктних ситуацій та не порушувати громадський порядок.
Довідка: Святий вечір (Святвечір, Багата кутя, Вігілія) — одне з найурочистіших християнських свят, яке відзначається ввечері напередодні Різдва Христового. Дата святкування різними церквами залежить від дати святкування Різдва. Зокрема, частина християн східного обряду відзначають свято 6 січня за Юліанським календарем після відправленя Великих (Царських) часів (24 грудня — за Григоріанським календарем). Християни, що перейшли на Григоріанський календар, відзначають свято 5 січня.
Так званий Другий Святий вечір відзначають 18 січня за старим стилем перед святом Богоявлення.