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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
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МВД: до сих пор не открылись четыре избирательных участка на местных выборах

МВД: до сих пор не открылись четыре избирательных участка на местных выборах

Киев  •  УНН

 • 14346 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. По состоянию на 10:00 до сих пор не открылись 4 избирательных участка в четырех областях Украины. Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на 10:00 остается неоткрытыми 4 избирательных участка - это Донецкая область, Ивано-Франковская область, Житомирская область и Полтавская область. Несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий", - отметил он.

Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Таким образом, 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

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