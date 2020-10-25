МВД: до сих пор не открылись четыре избирательных участка на местных выборах

"По состоянию на 10:00 остается неоткрытыми 4 избирательных участка - это Донецкая область, Ивано-Франковская область, Житомирская область и Полтавская область. Несвоевременно начали работу 65 участковых избирательных комиссий", - отметил он.

Напомним, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Таким образом, 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).