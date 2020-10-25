МВС: досі не відкрилися чотири виборчі дільниці на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Станом на 10:00 досі не відкрилися 4 виборчі дільниці у чотирьох областях України. Про це під час брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає кореспондент УНН.
“Станом на 10:00 залишається невідкритими 4 виборчі дільниці — це Донецька область, Івано-Франківська область, Житомирська область і Полтавська область. Несвоєчасно розпочали роботу 65 дільничних виборчих комісій”, — зазначив він.
Нагадаємо, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.
Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).