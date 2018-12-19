МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Международный валютный фонд изменил прогноз по росту реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Согласно анализу экспертов Фонда, ВВП может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз Фонда о решении Совета МВФ об утверждении новой программы кредитования Stand-by для Украины.
При итогах 2018 года, рост реального ВВП Украины по ожиданиям экспертов составит на уровне 3,447% против 3,5%, которые прогнозировались Фондом в октябре.
В частности, согласно обновленным данным, рост ВВП в 2019 году прогнозируется на уровне 3,916%, а также 4,433% в 2020-м. Это значительно отличается от октябрьского обзора, в котором аналитики Фонда определили тенденцию падения ВВП Украины до уровня 2,7% в следующем году.
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Напомним, Совет Международного валютного фонда согласовала новую кредитную программу stand-by для Украины на 14 месяцев. Первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов ожидается в ближайшее время. Общий объем финансирования в рамках новой кредитной программы составит 3,9 миллиарда долларов.