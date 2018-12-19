МВФ покращив прогноз щодо зростання ВВП України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міжнародний валютний фонд змінив прогноз щодо зростання реального ВВП України впродовж наступних двох років. Згідно з аналізом експертів Фонду, ВВП може збільшитися з нинішніх 3,447% до 4,433% у 2020 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-реліз Фонду про рішення Ради МВФ щодо затвердження нової програми кредитування Stand-by для України.
При підсумках 2018 року, зростання реального ВВП України за очікуваннями експертів складе на рівні 3,447% проти 3,5%, які прогнозувались Фондом у жовтні.
Зокрема, згідно з оновленими даними, ріст ВВП у 2019 році прогнозується на рівні 3,916%, а також 4,433% у 2020-му. Це значно відрізняється від жовтневого огляду, в якому аналітики Фонду визначили тенденцію падіння ВВП України до рівня 2,7% наступного року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВФ підрахували, скільки Україні коштує корупція
Нагадаємо, Рада Міжнародного валютного фонду узгодила нову кредитну програму stand-by для України на 14 місяців. Перший транш розміром 1,4 мільярда доларів очікується найближчим часом. Загальний обсяг фінансування в рамках нової кредитної програми складе 3,9 мільярда доларів.