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7 марта, 08:52 • 119319 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110786 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137181 просмотра

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6 марта, 17:12 • 144522 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 17:07 • 130077 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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МВФ поддерживает проведение досрочных выборов в Украине - Данилюк

МВФ поддерживает проведение досрочных выборов в Украине - Данилюк

Киев  •  УНН

 • 9130 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Международный валютный фонд поддерживает проведение досрочных парламентских выборов в Украине. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилюк во время брифинга возле здания АП, передает корреспондент УНН.

"Что касается политической ситуации: как вы знаете были определенные месседжи направленные на то, что миссия МВФ уехала, что из-за решения о роспуске парламента она прекратила работу. Это не так. Решение о роспуске парламента - политическое решение, это внутреннее решение украинцев, направленное на ускорение политических процессов в стране, обновления политической элиты, государственной власти, чтобы мы имели все эти органы, настроены на серьезные изменения и работали как единая команда", - рассказал Данилюк.

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По его словам, это полностью разделяется МВФ, поскольку является необходимым условием для сотрудничества.

Ранее Данилюк заявил, что с новой Радой Украина сможет быстрее получить помощь МВФ.

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