МВФ підтримує проведення дострокових виборів в Україні - Данилюк
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міжнародний валютний фонд підтримує проведення дострокових парламентських виборів в Україні. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данилюк під час брифінгу біля будівлі АП, передає кореспондент УНН.
"Стосовно політичної ситуації: як ви знаєте були певні меседжі спрямовані на те, що місія МВФ від’їхала, що через рішення про розпуск парламенту вона припинила роботу. Це не так. Рішення про розпуск парламенту – політичне рішення, це внутрішнє рішення українців, спрямоване на пришвидшення політичних процесів в країні, оновлення політичної еліти, державної влади, щоб ми мали всі ці органи, налаштовані на серйозні зміни і працювали як єдина команда", - розповів Данилюк.
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За його словами, це повністю поділяється МФВ, оскільки є необхідною умовою для співпраці.
Раніше Данилюк заявив, що з новою Радою Україна зможе швидше отримати допомогу МВФ.