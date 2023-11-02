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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 143991 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Международный валютный фонд готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после онлайн-разговора с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером, передает УНН.

МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования - Шмыгаль

Цитата

"МВФ готовит миссию для второго пересмотра программы расширенного финансирования, что позволит привлечь следующий транш помощи в размере примерно 900 млн долларов", - сообщил Шмыгаль в Telegram.

Детали

Кроме того, по словам Шмыгаля, затронули вопросы финансирования дефицита государственного бюджета, поддержки малого и среднего бизнеса, а также меры, направленные для роста экономики.

"Приветствовал возобновление работы офиса МВФ в Украине. Это позитивный сигнал для всех наших партнеров, что Украина сохраняет стабильность и продолжает меняться", - резюмировал он.

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