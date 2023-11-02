МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міжнародний валютний фонд готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після онлайн-розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером, передає УНН.
Цитата
"МВФ готує місію для другого перегляду програми розширеного фінансування, що дозволить залучити наступний транш допомоги у розмірі приблизно 900 млн доларів", - повідомив Шмигаль у Telegram.
Деталі
Крім того, за словами Шмигаля, торкнулися питання фінансування дефіциту державного бюджету, підтримки малого й середнього бізнесу, а також заходи, спрямовані для зростання економіки.
"Привітав відновлення роботи офісу МВФ в Україні. Це позитивний сигнал для всіх наших партнерів, що Україна зберігає стабільність і продовжує змінюватися", - резюмував він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіка Україна добре адаптується до умов війни, і буде зростати наступного року — МВФ