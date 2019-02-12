МВФ дал советы Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. В Международном валютном фонде считают, что Украина должна сосредоточиться на проведении земельной реформы и приватизации, поскольку это достаточно перспективные сектора с точки зрения притока инвестиций. Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает УНН.
"Среди того, что следует сделать, - сосредоточиться на земельной реформе, также следует сосредоточиться на приватизации сектора госпредприятий", - сказал Люнгман.
Люнгман также напомнил, что за последние 5 лет было много сделано в различных сферах, но Международный валютный фонд пока не увидел радикальных изменений уровня коррупции в Украине.
"Мы пока не увидели радикальных изменений в уровне коррупции. Хотя были созданы учреждения, которые помогут бороться с коррупцией", - сказал Люнгман.
Как сообщал УНН, целью сотрудничества Международного Валютного Фонда с Украиной является помощь в достижении устойчивого роста в стране.
Напомним, в конце января глава Международного валютного фонда Кристин Лагард после встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Давосе заявила, что МВФ готов и в дальнейшем поддерживать Украину, а также отметила необходимость ускорить реформы в стране.