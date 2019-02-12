МВФ дав поради Україні

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. У Міжнародному валютному фонді вважають, що Україна має зосередитись на проведенні земельної реформи та приватизації, оскільки це досить перспективні сектори з точки зору притоку інвестицій. Про це сказав постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, передає УНН.

"Серед того, що слід зробити, - зосередитись на земельній реформі, також слід зосередитись на приватизації сектору держпідприємств", - сказав Люнгман.

Люнгман також нагадав, що за останні 5 років було багато зроблено в різних сферах, але Міжнародний валютний фонд поки не побачив радикальних змін рівня корупції в Україні.

"Ми поки що не побачили радикальних змін у рівні корупції. Хоча були створені установи, які допоможуть боротися з корупцією", - сказав Люнгман.

Як повідомляв УНН, метою співпраці Міжнародного Валютного Фонду з Україною є допомога в досягненні стійкого зростання в країні.

Нагадаємо, в кінці січня глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Давосі заявила, що МФВ готовий і надалі підтримувати Україну, а також наголосила на необхідності прискорити реформи в країні.

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