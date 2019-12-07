Президент: Украина и МВФ договорились про новый кредит

По результатам беседы стороны отметили, что Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой программе сотрудничества.

“Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалина Георгиева была очень конструктивной. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламенту, правительству и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинском”, — отметил Владимир Зеленский.

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“Нас не устраивают текущие темпы экономического роста, и поэтому для ускорения роста экономики мы совместно с нашими международными партнерами продолжать реформы, чтобы догонять наших соседей по уровню экономического развития и благосостояния”, — подчеркнул Глава государства.

“Я высоко оценила чрезвычайное прогресс, который Президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе — с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ”, — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Напомним, ранее в НБУ сделали заявление о влиянии митингов на переговоры с МВФ.