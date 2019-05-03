МВФ будет в дальнейшем поддерживать Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украине еще много нужно будет сделать для превращения в современную рыночную экономику, и Международный валютный фонд готов и в дальнейшем поддерживать нашу страну в этих усилиях. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.
"Мы согласились, что чрезвычайно важно обеспечить важный прогресс, достигнутый во время пребывания Президента в продвижении ключевых реформ, особенно обеспечить независимость центрального банка и поддержать стабильность банковской системы. Мы также согласились, что еще многое предстоит сделать, чтобы завершить превращение Украины в современную рыночную экономику, которая прочно регулируется верховенством права и способна привлечь более высокие уровни инвестиций, необходимых для достижения более прочного и устойчивого роста, а также доходов, чтобы догнать уровни, которые наблюдаются в региональных странах. Фонд готов продолжать поддерживать Украину в этих усилиях", - говорится в заявлении, которое распространил МВФ.
Как сообщал УНН, Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг ПриватБанка .