МВФ будет в дальнейшем поддерживать Украину

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 61882 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 90176 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101080 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103040 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126354 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112516 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138382 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144748 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130199 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130252 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВФ будет в дальнейшем поддерживать Украину

МВФ будет в дальнейшем поддерживать Украину

Киев  •  УНН

 • 15638 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Украине еще много нужно будет сделать для превращения в современную рыночную экономику, и Международный валютный фонд готов и в дальнейшем поддерживать нашу страну в этих усилиях. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард по итогам телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН.

"Мы согласились, что чрезвычайно важно обеспечить важный прогресс, достигнутый во время пребывания Президента в продвижении ключевых реформ, особенно обеспечить независимость центрального банка и поддержать стабильность банковской системы. Мы также согласились, что еще многое предстоит сделать, чтобы завершить превращение Украины в современную рыночную экономику, которая прочно регулируется верховенством права и способна привлечь более высокие уровни инвестиций, необходимых для достижения более прочного и устойчивого роста, а также доходов, чтобы догнать уровни, которые наблюдаются в региональных странах. Фонд готов продолжать поддерживать Украину в этих усилиях", - говорится в заявлении, которое распространил МВФ.

Как сообщал УНН, Порошенко обсудил с главой МВФ ситуацию вокруг ПриватБанка .




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