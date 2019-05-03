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МВФ буде надалі підтримувати Україну

МВФ буде надалі підтримувати Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Україні ще багато потрібно буде зробити для перетворення на сучасну ринкову економіку, і Міжнародний валютний фонд готовий і надалі підтримувати нашу країну в цих зусиллях. Про це йдеться в заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, передає УНН. 

"Ми погодилися, що надзвичайно важливо забезпечити важливий прогрес, досягнутий під час перебування Президента в просуванні ключових реформ, а особливо забезпечити незалежність центрального банку і підтримати стабільність банківської системи. Ми також погодилися, що ще багато чого треба зробити, щоб завершити перетворення України на сучасну ринкову економіку, яка міцно регулюється верховенством права і здатна залучити більш високі рівні інвестицій, необхідні для досягнення більш міцного і сталого зростання, а також доходів, щоб наздогнати рівні, які спостерігаються в регіональних країнах. Фонд готовий продовжувати підтримувати Україну в цих зусиллях", - сказано в заяві, яку розповсюдив МВФ. 

Як повідомляв УНН, Порошенко обговорив з главою МВФ ситуацію навколо ПриватБанку




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