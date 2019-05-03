МВФ буде надалі підтримувати Україну

"Ми погодилися, що надзвичайно важливо забезпечити важливий прогрес, досягнутий під час перебування Президента в просуванні ключових реформ, а особливо забезпечити незалежність центрального банку і підтримати стабільність банківської системи. Ми також погодилися, що ще багато чого треба зробити, щоб завершити перетворення України на сучасну ринкову економіку, яка міцно регулюється верховенством права і здатна залучити більш високі рівні інвестицій, необхідні для досягнення більш міцного і сталого зростання, а також доходів, щоб наздогнати рівні, які спостерігаються в регіональних країнах. Фонд готовий продовжувати підтримувати Україну в цих зусиллях", - сказано в заяві, яку розповсюдив МВФ.



Як повідомляв УНН, Порошенко обговорив з главою МВФ ситуацію навколо ПриватБанку.







