Мужчину, который насиловал 11-летнего мальчика, приговорили к пожизненному заключению

Председателя общественной организации по спортивному воспитанию детей, который систематически насиловал 11-летнего мальчика, приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает УНН.

Детали

Прокуроры в суде доказали, что руководитель общественной организации на Харьковщине, которая специализируется на спортивном воспитании детей, в течение 2021-22 годов систематически насиловал 11-летнего воспитанника.

Сначала мужчина вошел в доверие к малолетнему, построив дружеские отношения. После этого он начал постоянно насиловать парня и совершать развратные действия в отношении него.

Отмечается, что весной 2022 года из-за вооруженной агрессии рф мальчик вместе с семьей переехал во Львовскую область, однако и это не остановило мужчину. Он приехал в населенный пункт, нашел парня и продолжил насиловать ребенка в безлюдных местах.

Кроме того, как сообщается, мужчина снимал "встречи" с мальчиком на видео, которые затем сохранял на личном ноутбуке.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской и Львовской областных прокуратур суд признал мужчину виновным в ряде преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности (ч. 6 ст. 152 (четыре эпизода), ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 УК Украины). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы - говорится в сообщении прокуратуры.

До вынесения приговора осужденный находился под стражей.

В судебном заседании он свою вину не признал. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование.

Сведения об обвиняемом будут внесены в реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица, добавили в прокуратуре.

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