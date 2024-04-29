Чоловіка, який ґвалтував 11-річного хлопчика, засудили до довічного ув'язнення
Київ • УНН
Керівника громадської організації зі спортивного виховання дітей засудили до довічного ув'язнення за систематичне зґвалтування 11-річного хлопчика в Харківській та Львівській областях протягом 2021-22 років. У судовому засіданні він свою вину не визнав.
Голову громадської організації зі спортивного виховання дітей, який систематично ґвалтував 11-річного хлопчика, засудили до довічного позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури, передає УНН.
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Прокурори у суді довели, що керівник громадської організації на Харківщині, яка спеціалізується на спортивному вихованні дітей, протягом 2021-22 років систематично ґвалтував 11-річного вихованця.
Спочатку чоловік увійшов у довіру до малолітнього, побудувавши дружні стосунки. Після цього він почав постійно ґвалтувати хлопця та вчиняти розпусні дії щодо нього.
Зазначається, що навесні 2022 року через збройну агресію рф хлопчик разом з родиною переїхав до Львівської області, проте і це не зупинило чоловіка. Він приїхав до населеного пункту, знайшов хлопця та продовжив ґвалтувати дитину у безлюдних місцях.
Крім того, як повідомляється, чоловік знімав "зустрічі" з хлопчиком на відео, які потім зберігав на особистому ноутбуці.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської та Львівської обласних прокуратур суд визнав чоловіка винним у низці злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості (ч. 6 ст. 152 (чотири епізоди), ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 3 ст. 15 ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 КК України). Йому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі
До винесення вироку засуджений перебував під вартою.
У судовому засіданні він свою вину не визнав. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Відомості про обвинуваченого будуть внесені до реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи, додали у прокуратурі.
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