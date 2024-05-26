Мужчина с ножом напал на людей в метро во французском Лионе

Вооруженный ножом мужчина ранил нескольких прохожих во французском городе Лионе. Как написал в соцсети Х заместитель начальника службы безопасности города Мохамед Чихи, нападавший успел ранить трех человек, прежде чем его задержала полиция. Об этом пишет BFM, передает УНН.

Детали

По информации BFM, речь может идти о четырех пострадавших. Источники телеканала утверждают, что два человека получили ранения в живот и находятся в критическом состоянии. Другие двое отделались легкими ранениями. Также BFM сообщает о пятом человеке, который стал очевидцем нападения и находится в состоянии шока.

По версии Le Progrеs , это пожилая женщина, которую доставили в больницу. Газета утверждает, что ранения получили три человека, в том числе двое - в живот.

Полиции незадолго до нападения сообщили о подозрительном поведении мужчины, в руках которого прохожие заметили нож с выкидным лезвием. Мотивы преступника пока неизвестны, однако источники утверждают, что им оказался 27-летний мужчина, который ранее проходил лечение из-за психических заболеваний. После нападения он попытался выбросить нож, но его успели задержать. Его причастность к нападению также подтвердили записи с камер наблюдения.

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