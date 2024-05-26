Чоловік із ножем напав на людей у метро у французькому Ліоні
Київ • УНН
Чоловік з ножем напав на кількох людей у ліонському метро і поранив їх, перш ніж був затриманий поліцією.
Озброєний ножем чоловік поранив кількох перехожих у французькому місті Ліоні. Як написав у соцмережі Х заступник начальника служби безпеки міста Мохамед Чихі, нападник встиг поранити трьох людей, перш ніж його затримала поліція. Про це пише BFM, передає УНН.
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За інформацією BFM , мова може йти про чотирьох постраждалих. Джерела телеканалу стверджують, що двоє людей отримали поранення в живіт і перебувають у критичному стані. Інші двоє відбулися легкими пораненнями. Також BFM повідомляє про п'яту людину, яка стала очевидцем нападу і перебуває у стані шоку.
За версією Le Progrеs , це жінка похилого віку, яку доставили до лікарні. Газета стверджує, що поранення отримали троє людей, у тому числі двоє — у живіт.
Поліції незадовго до нападу повідомили про підозрілу поведінку чоловіка, в руках якого перехожі помітили ножа з викидним лезом. Мотиви злочинця поки невідомі, проте джерела стверджують, що ним виявився 27-річний чоловік, який раніше проходив лікування через психічні захворювання. Після нападу він спробував викинути ножа, але його встигли затримати. Його причетність до нападу також підтвердили записи із камер спостереження.
У Києві п’яний чоловік вдарив ножем пасажира метро, його затримали24.05.24, 10:36 • 108322 перегляди