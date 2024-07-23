В результате детонации боеприпаса пострадал мужчина в Николаевской области. Об этом УНН пишет со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

По предварительной информации, житель с. Мирное Шевченковской территориальной общины Николаевской области нашел на соседнем дворе боеприпас. Вероятно, это был кассетный снаряд. Снаряд сдетонировал и взорвался, в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в медучреждение.

Напоминаем! В случае обнаружения предмета, внешне похожего на взрывоопасный, ни в коем случае не подходите к нему и не пытайтесь самостоятельно обезвредить, не передвигайте и вообще не трогайте! - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним

Ранее на Херсонщине 27-летний мужчина получил взрывную травму, сотрясение мозга и ранения во время обработки поля в Херсонской области, подорвавшись на противопехотной мине, оставленной российскими оккупантами.

Чоловік постражав через детонацію невідомого вибухонебезпечного предмета в полі на Миколаївщині