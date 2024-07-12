В селе Мирное Николаевской области мужчина пострадал в результате детонации неизвестного взрывоопасного предмета во время работы в поле. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным спасателей, мужчина работал в поле и в определенный момент произошел взрыв.

Он получил телесные повреждения. С предварительным диагнозом "минно-взрывная травма" пострадавший госпитализирован в больницу.

Как указали в ГСЧС, в Украине сохраняется высокий уровень минной опасности. Поэтому необходимо помнить, что если наткнулся на подозрительный предмет, нельзя к нему подходить и трогать. Необходимо звонить по телефону 101.

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