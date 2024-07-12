В селе Старица Волчанской громады, что на Харьковщине, шесть человек подорвались на российской растяжке. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, утром 12 июля в с. Старица Волчанской громады во время эвакуации через лесополосу шесть человек подорвались на растяжке, которую оставили после себя оккупанты.

Отмечается, что у троих из пострадавших острая реакция на стресс, у остальных троих - взрывные ранения.

Напомним

С начала года украинские саперы обследовали более 171 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, вернув аграриям для ведения сельского хозяйства более 156,6 тысяч гектаров.