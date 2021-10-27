Мустафаева: Харьков может лишиться роддома в угоду частной клиники Терехова
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Департамент здравоохранения Харьковского горсовета добивается отчуждения одного из корпусов роддома №2 с целью передачи корпуса частной медицинской клинике "ОН-Клиник", принадлежащей матери и бывшей жене временного мэра Харькова Игоря Терехова. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат горсовета Алина Мустафаева, передает УНН.
Она уточнила, что речь идет о корпусе по адресу Московский проспект, 145. Сотрудников больницы хотят перевезти в корпус по адресу Ю. Чигирина, 7.
В мэрии уверяют, что во втором корпусе у врачей будет больше места для комфортной работы и качественного приёма будущих мам. Но это – не совсем так, информирует Мустафаева.
"Реальная цель освобождения корпуса – его передача на баланс Департамента здравоохранения и последующая продажа небезызвестному медицинскому центру "ОН-клиник", в числе владельцев которого, по абсолютно случайному совпадению, значится бывшая жена Терехова и его мать.
Все для харьковчан или Все для Терехова?", - пишет депутат.
К слову
Ранее журналистское расследование указало на то, что уничтожение городских медучреждений Харькова выгодно сети частных клиник Терехова, которые записаны на его жен, бывших и нынешних. Речь идет о сети "ОН Клиник". На сегодняшний момент она включает в себя 12 учреждений, 4 медицинских центра и 8 лабораторий. Большинство из них появились в городе после 2020 года, когда власть перешла к Игорю Терехову.
31 октября харьковчане будут избирать нового мэра.