Мустафаєва: Харків може втратити пологовий будинок на користь приватної клініки Терехова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Департамент охорони здоров'я Харківської міськради домагається відчуження одного з корпусів пологового будинку №2 з метою передачі корпусу приватній медичній клініці "ОН-Клінік", що належить матері та колишній дружині тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова. Про це у своєму Telegram-каналі написала депутат міськради Аліна Мустафаєва, передає УНН.
Вона уточнила, що йдеться про корпус за адресою Московський проспект, 145. Співробітників лікарні хочуть перевезти до корпусу за адресою Ю. Чигиріна, 7.
У мерії запевняють, що у другому корпусі лікарі матимуть більше місця для комфортної роботи та якісного прийому майбутніх мам. Але це не зовсім так, інформує Мустафаєва.
"Реальна мета звільнення корпусу - його передача на баланс Департаменту охорони здоров'я і подальший продаж відомому медичному центру "ОН-клінік", серед власників якого, за абсолютно випадковим збігом, значиться колишня дружина Терехова та його мати.
Все для харків'ян чи Все для Терехова?" - пише депутат.
До слова
Раніше журналістське розслідування вказало на те, що знищення міських медустанов Харкова вигідне мережі приватних клінік Терехова, які записані на його дружин, колишніх та нинішніх. Йдеться про мережу "ОН Клінік". На сьогоднішній момент вона включає 12 установ, 4 медичні центри і 8 лабораторій. Більшість із них з'явилися у місті після 2020 року, коли влада перейшла до Ігоря Терехова.
31 жовтня харків'яни обиратимуть нового мера.