Мураев вызвал Порошенко на дебаты из разбитой школы на Донбассе

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10696 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35327 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118880 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121911 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124043 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122313 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154207 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Мураев вызвал Порошенко на дебаты из разбитой школы на Донбассе

Мураев вызвал Порошенко на дебаты из разбитой школы на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 3283 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Провести дебаты о формуле будущего не через Томос, а через проблемы людей на Донбассе предложил Петру Порошенко народный депутат, лидер партии "НАШИ" Евгений Мураев. Свое обращение он записал на фоне разрушенного помещения в школе г. Светлодарска, передает УНН.

"Я проехал Северск, Бахмут, пропускной пункт "Майорск" и Светлодарск. Здесь в мае 2018 года обстреляли общеобразовательную школу. Тогда мнения ОБСЕ и Киева разошлись в том, с чьей стороны стреляли. Но на самом деле, в эту школу прилетел не снаряд, а "жизнь по-новому" в виде Петра Алексеевича, его реформы и финансирование Донбасса", - заявил Мураев.

По словам политика, людей в "красной зоне", интересует только одно – выживание, потому что сюда не вкладывают деньги, нет работы, но здесь остаются дома, которые не могут бросить люди.

"Здесь постоянно слышно обстрелы, которых не боятся дети. Люди смирились и привыкли к том, что нынешняя власть не воспринимает их как территорию Украины. Именно находясь в этой разбитой школе, мне хочется пригласить Петра Алексеевича обсудить формулу будущего, но не в виде томоса, а в виде нового образования, чтобы наши дети были конкурентоспособны. Так что, если ему не страшно, я приглашаю в эфир обсудить то, что что на самом деле беспокоит украинцев", - подчеркнул Евгений Мураев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

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