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Мураєв викликав Порошенка на дебати з розбитою школи на Донбасі

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Провести дебати про формулу майбутнього не через Томос, а через проблеми людей на Донбасі запропонував Петру Порошенко народний депутат, лідер партії "НАШІ" Євген Мураєв. Своє звернення він записав на тлі зруйнованого приміщення в школі м Світлодарська, передає УНН.

"Я проїхав Сіверськ, Бахмут, пропускний пункт" майорських "і Світлодарськ. Тут в травні 2018 року обстріляли загальноосвітню школу. Тоді думки ОБСЄ і Києва розійшлися в тому, з чийого боку стріляли. Але насправді, в цю школу прилетів НЕ снаряд, а "життя по-новому" у вигляді Петра Олексійовича, його реформи та фінансування Донбасу ", - заявив Мураєв.

За словами політика, людей в "червоній зоні", цікавить тільки одне - виживання, тому що сюди не вкладають гроші, немає роботи, але тут залишаються вдома, які не можуть кинути люди.

"Тут постійно чути обстріли, яких не бояться діти. Люди змирилися і звикли до тому, що нинішня влада не сприймає їх як територію України. Саме перебуваючи в цій розбитою школі, мені хочеться запросити Петра Олексійовича обговорити формулу майбутнього, але не у вигляді томосу, а у вигляді нового освіти, щоб наші діти були конкурентноздатні. Так що, якщо йому не страшно, я запрошую в ефір обговорити те, що що насправді турбує українців ", - підкреслив Євген Мураєв.

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