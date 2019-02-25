Мураєв викликав Порошенка на дебати з розбитою школи на Донбасі

"Я проїхав Сіверськ, Бахмут, пропускний пункт" майорських "і Світлодарськ. Тут в травні 2018 року обстріляли загальноосвітню школу. Тоді думки ОБСЄ і Києва розійшлися в тому, з чийого боку стріляли. Але насправді, в цю школу прилетів НЕ снаряд, а "життя по-новому" у вигляді Петра Олексійовича, його реформи та фінансування Донбасу ", - заявив Мураєв.

За словами політика, людей в "червоній зоні", цікавить тільки одне - виживання, тому що сюди не вкладають гроші, немає роботи, але тут залишаються вдома, які не можуть кинути люди.

"Тут постійно чути обстріли, яких не бояться діти. Люди змирилися і звикли до тому, що нинішня влада не сприймає їх як територію України. Саме перебуваючи в цій розбитою школі, мені хочеться запросити Петра Олексійовича обговорити формулу майбутнього, але не у вигляді томосу, а у вигляді нового освіти, щоб наші діти були конкурентноздатні. Так що, якщо йому не страшно, я запрошую в ефір обговорити те, що що насправді турбує українців ", - підкреслив Євген Мураєв.



