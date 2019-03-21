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Муниципальная охрана Киева обезвредила наркомана, угрожал врачам

Киев • УНН

 • 5408 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Работники киевского коммунального предприятия "Муниципальная охрана" обезвредила наркомана, угрожал медикам столичной больнице ножом. Об этом стало известно из сообщения на странице КП в социальной сети Facebook , передает УНН.

Муниципальная охрана Киева обезвредила наркомана, угрожал врачам

"20 марта в больницу № 12 на улице Подвысоцкого был доставлен гражданин с явными признаками наркотического и алкогольного опьянения. Ему была оказана медицинская помощь в неврологическом отделении и госпитализированы в целях стабилизации его состояния. Примерно в 5:15 гражданин пришел в психопатическое возбуждения, разгромил оборудования в палате, получил принесенные с собой острые предметы (ножницы и самодельный нож с отвертки) и начал угрожать медицинскому персоналу ", - говорится в заявлении организации.

Присутствует в больнице наряд "Муниципальной охраны" вмешался в ситуацию, убедил нарушителя покинуть отделение и вывел его в коридор, где, квалифицировав его действия как угрозу нападения, представляет непосредственную опасность жизни и здоровью окружающих, задержал.

"Во время задержания нарушитель неоднократно оказывал сопротивление, и даже, продемонстрировав незаурядную физическую силу, разорвал пластиковый спецсредство фиксации рук. Прибывший на место наряд полиции, вызванный муниципалами, применил металлические наручники, что помогло окончательно нейтрализовать правонарушителя ", - сообщили в КП.

По словам представителя "Муниципальной охраны", отдельный удивление вызывает тот факт, что этот гражданин был одет в рясу Монастырецкого послушника, что готовится к принятию монашества. Он был передан полиции.

"Заметим, что подобные инциденты, связанные с людьми в состоянии наркотического опьянения, довольно часты. Медицинский персонал в коммунальных учреждениях в таких случаях становится заложниками событий, рассчитывая исключительно на собственные силы и своевременное прибытие органов правопорядка. Но теперь они под надежной защитой высокомотивированного личного состава КП "Муниципальная охрана", - резюмируется в сообщении.

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