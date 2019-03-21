Муніципальна охорона Києва знешкодила наркомана, що погрожував лікарям

“20 березня в лікарню № 12 на вулиці Підвисоцького було доставлено громадянина з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння. Йому було надано медичну допомогу у неврологічному відділенні і шпиталізовано з метою стабілізації його стану. Приблизно о 5:15 громадянин прийшов у психопатичне збудження, розгромив обладнання в палаті, дістав принесені з собою гострі предмети (ножиці та саморобний нож з викрутки) і почав погрожувати медичному персоналу”, — йдеться у заяві організації.

Присутній в лікарні наряд “Муніципальної охорони” втрутився у ситуацію, переконав порушника залишити відділення і вивів його в коридор, де, кваліфікувавши його дії як загрозу нападу, що становить безпосередню небезпеку життю та здоров’ю оточуючих, затримав.

“Під час затримання порушник неодноразово чинив опір, і навіть, продемонструвавши неабияку фізичну силу, розірвав пластиковий спецзасіб фіксації рук. Прибувший на місце наряд поліції, викликаний муніципалами, застосував металеві кайданки, що допомогло остаточно нейтралізувати правопорушника”, — повідомили в КП.

За словами представника “Муніципальної охорони”, окремий подив викликає той факт, що цей громадянин був одягнений у рясу монастирецького послушника, що готується до прийняття чернецтва. Його було передано поліції.

“Зауважимо, що подібні інциденти, пов’язані з людьми у стані наркотичного сп’яніння, доволі часті. Медичний персонал в комунальних закладах в таких випадках стає заручниками подій, розраховуючи виключно на власні сили та вчасне прибуття органів правопорядку. Але тепер вони під надійним захистом високомотивованого особового складу КП “Муніципальна охорона”, — резюмується в повідомленні.