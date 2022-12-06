Мультибрендовый шоурум украинских производителей открылся в центре Киева

Детали

«Сегодня украинцы сплочены и объединены единой целью – противостоять врагу на всех фронтах. Один из таких фронтов – поддержка тех героических людей, которые своим ежедневным трудом удерживают экономику Украины и приближают нашу победу. Мы призываем украинцев поддерживать украинское, потому что в этом наша сила», - отмечают в компании.

Украинские бренды сегодня, как и большинство бизнеса, сталкиваются с суровыми реалиями жизни - потерянные производственные мощности, перебои со светом и связью, постоянные ракетные обстрелы, но, вместе с тем, они остаются в Украине, рассказывают в “ULI”.

“При всех проблемах они знают и верят, что нужны стране. Толерантно относимся ко всем брендам, в частности, международным, но сегодня мы нужны нашим людям. Каждый наш клиент, покупая украинское, понимает, что вносит личный вклад в поддержку Украины, и мы вдохновляемся такими людьми», - отмечают в “ULI”.

Там добавляют, что за неделю работы мультибрендового шоурума к ним присоединились уже около десяти известных украинских брендов, и их перечень расширяется ежедневно.

О мультибренде

Адрес шоурума украинских брендов «ULI»: г. Киев, ул. Саксаганского, 63/28.

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