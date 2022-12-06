Мультибрендовий шоурум українських виробників відкрився у центрі Києва

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«Сьогодні українці згуртовані та об‘єднані єдиною метою - протистояти ворогу на всіх фронтах. Один з таких фронтів - підтримка тих героїчних людей, які своєю щоденною працею утримують економіку України й наближають нашу перемогу. Ми закликаємо українців підтримувати українське, бо в цьому наша сила», - зазначають в компанії.

Українські бренди сьогодні, як і більшість бізнесу, стикаються з суворими реаліями життя - втрачені виробничі потужності, перебої зі світлом та зв’язком, постійні ракетні обстріли, але, разом з тим, вони залишаються в Україні, розповідають в “ULI”.

“Попри всі негаразди вони знають і вірять, що потрібні країні. Толерантно ставимося до всіх брендів, зокрема міжнародних, але сьогодні ми потрібні нашим людям. Кожен наш клієнт, купуючи українське, розуміє, що робить особистий внесок у підтримку України, і ми надихаємося такими людьми», - зазначають в “ULI”.

Там додають, що за тиждень роботи мультибрендового шоуруму до них долучилися вже близько десяти відомих українських брендів, і перелік їх розширюється щодня.

Про мультибренд

Адреса шоуруму українських брендів «ULI»: м. Київ, вул. Саксаганського, 63/28.

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