Муфтий: Окуеву похоронили рядом с ее командиром Мунаевым

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 48053 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114801 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102720 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105539 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104628 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92199 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103925 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102070 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Муфтий: Окуеву похоронили рядом с ее командиром Мунаевым

Муфтий: Окуеву похоронили рядом с ее командиром Мунаевым

Киев  •  УНН

 • 18746 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Добровольца Амину Окуеву, которая погибла в Киевской области, похоронили в соответствии с мусульманскими религиозными традициями по ее собственному завещанию, рядом с ее командиром Исой Мунаевым, который возглавлял международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева, примкнувший к участию в АТО. Об этом сообщил муфтий Всеукраинского Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Только что нашу героическую сестру Амину Окуеву похоронили в соответствии с мусульманскими религиозными традициями. И я вынужден дать некоторые объяснения относительно особенностей мусульманского обряда погребения. Во-первых, ее похоронили не вчера, а сегодня. У мусульман, по канону, ночью не хоронят умерших. Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна вчера в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило. Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека", - сообщил муфтий.

По его словам, поскольку родственники и близкие люди Амины Окуевой, из соображений безопасности, решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то вчера джаназа-намаз не осуществлялся.

"Вчера мы действительно ожидали, что ее привезут, поэтому я вышел и сообщил собравшимся людям, что будет только молитва. Но потом мне сообщили, что близкие люди Амины решили сделать по-другому, и я сообщил собравшимся, что ничего не будет происходить. Семья вправе сама решать, как им все сделать, потому вмешиваться в такие вопросы не корректно и неуместно. Наши женщины-мусульманки собственноручно сделали омовение тела погибшей в соответствии с канонами Ислама. Близкие прощаются с человеком до того, как будет сделано омовение, и тело завернуто в кафан (саван). После этого лицо человека уже не открывается. Поэтому увидеть человека после обряда омовения и заворачивания в саван уже нельзя", - рассказал муфтий.

"Амину похоронили по ее собственному завещанию, рядом с ее командиром Исой Мунаевым", - добавил он.

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка - погибла.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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