Муфтий: Окуеву похоронили рядом с ее командиром Мунаевым

"Только что нашу героическую сестру Амину Окуеву похоронили в соответствии с мусульманскими религиозными традициями. И я вынужден дать некоторые объяснения относительно особенностей мусульманского обряда погребения. Во-первых, ее похоронили не вчера, а сегодня. У мусульман, по канону, ночью не хоронят умерших. Похоронили не в Киеве. Никакого тайного молебна вчера в мечети Исламского культурного центра Киева не происходило. Погребальный джаназа-намаз совершается только в присутствии тела умершего человека", - сообщил муфтий.

По его словам, поскольку родственники и близкие люди Амины Окуевой, из соображений безопасности, решили не привозить ее для осуществления джаназа-намаза в мечеть, то вчера джаназа-намаз не осуществлялся.

"Вчера мы действительно ожидали, что ее привезут, поэтому я вышел и сообщил собравшимся людям, что будет только молитва. Но потом мне сообщили, что близкие люди Амины решили сделать по-другому, и я сообщил собравшимся, что ничего не будет происходить. Семья вправе сама решать, как им все сделать, потому вмешиваться в такие вопросы не корректно и неуместно. Наши женщины-мусульманки собственноручно сделали омовение тела погибшей в соответствии с канонами Ислама. Близкие прощаются с человеком до того, как будет сделано омовение, и тело завернуто в кафан (саван). После этого лицо человека уже не открывается. Поэтому увидеть человека после обряда омовения и заворачивания в саван уже нельзя", - рассказал муфтий.

"Амину похоронили по ее собственному завещанию, рядом с ее командиром Исой Мунаевым", - добавил он.

Как сообщал УНН, возле поселка Глеваха Киевской области обстреляли автомобиль Амины Окуевой, активистка - погибла.