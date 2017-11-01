Муфтій: Окуєву поховали поряд з її командиром Мунаєвим

"Щойно нашу героїчну сестру Аміну Окуєву поховали відповідно до мусульманських релігійних традицій. І я вимушений дати певні пояснення стосовно особливостей мусульманського обряду поховання. По-перше, її поховали не вчора, а сьогодні. У мусульман, за каноном, вночі не ховають померлих. Поховали не в Києві. Ніякого таємного молебну вчора в мечеті Ісламського культурного центра Києва не відбувалось. Поховальний джаназа-намаз здійснюється лише в присутності тіла померлої людини", - повідомив муфтій.

З його слів, оскількі родичи та близькі люди Аміни Окуєвої, з міркувань безпеки, вирішили не привозити її для здійснення джаназа-намазу у мечеть, то вчора джаназа-намаз не здійснювався.

"Вчора ми дійсно очікували, що її привезуть, тому я вийшов і повідомив зібравшимся людям, що буде лише молитва. Але потім мені повідомили, що близькі люди Аміни вирішили зробити по-іншому, і я повідомив зібравшимся, що нічого не відбуватиметься. Родина має право сама вирішувати, як їм все зробити, тому втручатися в такі питання не корректно і недоречно. Наші жінки-мусульманки власноруч зробили омовіння тіла загиблої відповідно до канонів Ісламу. Близькі прощаються з людиною до того, як буде зроблено омовіння і тіло завернуто у кафан (саван). Після цього обличчя людини вже не відкривається. Тому побачити людину після обряду омовіння та завертання у саван вже не можна", - розповів муфтій.

"Аміну поховали за її власним заповітом, поруч з її командиром Ісою Мунаєвим", - додав він.

Як повідомляв УНН, біля селища Глеваха Київської області обстріляли автомобіль Аміни Окуєвої, активістка - загинула.