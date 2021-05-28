Возможно мы никогда не уйдем с онлайн-формата: Арестович о возможном переносе переговоров по Донбассу из Минска

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"Есть политическая позиция главы делегации Леонида Кравчука, которая заключается в том, что Минск не может больше быть принимающей стороной делегации, потому что они не нейтральны в этом - они склоняются к одной из сторон конфликта, то есть РФ. Учитывая это, проводить там, со страной, которая не считается нейтральной, как-то не очень удобно", - отметил Арестович.

"Как это будет технически: возможно, мы никогда не уйдем с онлайн-формата, возможно - уйдем, никто еще не знает. Не надо путать планы, намерения и позицию. Это - позиция. До перехода к плану или реализации еще очень долго", - добавил он.

Детали

Спикер украинской делегации отметил, что предложение о переносе площадки переговоров на официальном уровне еще не поднималась. В частности, на сегодня нет четкой позиции ОБСЕ по этому поводу.

К тому же, скоро будет замена спецпредставителя председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Ґрау - в Украину прибудет "следующая фигура, с которой вновь придется договариваться".

"Это вообще рассуждения на необъятный период, потому что сейчас продолжаются ковидные ограничения. Сколько они будут продолжаться - никто не знает, может год, может два. И всерьез говорить о том, что уже пора что-то куда-то переносить, нельзя", - объясняет собеседник.

Контекст

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук недавно заявил, что Украина будет обращаться ко всем сторонам переговоров в контактной группе, в первую очередь к ОБСЕ, с вопросом о поиске новой площадки.

Ему уже успела ответить Москва. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия "рассчитывает", что Украина не будет якобы "использовать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, чтобы уклониться от выполнения минских договоренностей" и что представителю Украины "решать", как будет работать переговорный процесс.