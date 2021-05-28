Можливо ми ніколи не підемо з онлайн-формату: Арестович про ймовірне перенесення переговорів по Донбасу з Мінська

Можливо ми ніколи не підемо з онлайн-формату: Арестович про ймовірне перенесення переговорів по Донбасу з Мінська
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Пропозиція щодо можливого перенесення місця переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінську наразі не стоїть на порядку денному переговорів, це лише політична заява. Прогнозувати, як скоро сторони повернуться до переговорів в офлайн-форматі, на сьогодні зарано через “ковідні” обмеження. Про це в коментарі УНН сказав спікер української делегації Тристоронньої контактної групи, радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
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“Є політична позиція голови делегації Леоніда Кравчука, яка полягає у тому, що Мінськ не може більше бути стороною, яка приймає делегації, тому що вони не нейтральні у цьому — вони схиляються до однієї зі сторін конфлікту, тобто РФ. Зважаючи на це, проводити там, з країною, яка не вважається нейтральною, якось не дуже зручно”, — зазначив Арестович.
“Як воно буде технічно: можливо, ми ніколи не підемо з онлайн-формату, можливо — підемо, ніхто ще не знає. Не треба плутати плани, наміри і позицію. Це — позиція. До переходу до плану або реалізації ще дуже довго”, — додав він.
Деталі
Спікер української делегації зазначив, що пропозиція про перенесення майданчика переговорів на офіційному рівні ще не піднімалась. Зокрема, на сьогодні немає чіткої позиції ОБСЄ з цього приводу.
До того ж, скоро буде заміна спецпредставника голови ОБСЄ в ТКГ Хайді Ґрау — в Україну прибуде “наступна фігура, з якою знов доведеться домовлятись”.
“Це загалом розміркування на неосяжний період, тому що зараз тривають ковідні обмеження. Скільки вони триватимуть — ніхто не знає, може рік, може два. І всерйоз казати про те, що вже пора щось кудись переносити, не можна”, — пояснює співрозмовник.
Контекст
Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук нещодавно заявив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів в контактній групі, в першу чергу до ОБСЄ, з питанням про пошук нового майданчика.
Йому вже встигла відповісти Москва. Так, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія “розраховує”, що Україна не буде нібито “використовувати ситуацію з екстреною посадкою літака Ryanair в Білорусі, щоб ухилитися від виконання мінських домовленостей” і що не представнику України “вирішувати”, як буде працювати переговорний процес.