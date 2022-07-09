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Возможность перевозки агропродукции: после освобождения Змеиного восстановлено судоходство каналом “Дунай-Черное море”

Киев • УНН

 • 139256 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. После освобождения острова Змеиный заработал путь через устье Быстрое для судового хода из реки Дунай, передает УНН со ссылкой на Мининфрастурктуры.

Детали

Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию.

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Напомним

30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.

Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.

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