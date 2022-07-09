Возможность перевозки агропродукции: после освобождения Змеиного восстановлено судоходство каналом “Дунай-Черное море”
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. После освобождения острова Змеиный заработал путь через устье Быстрое для судового хода из реки Дунай, передает УНН со ссылкой на Мининфрастурктуры.
Детали
Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода р.Дунай-Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию.
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Напомним
30 июня оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью российские оккупанты спешно эвакуировали остатки своих сил со Змеиного и, вероятно, покинули остров.
Впоследствии минобороны рф подтвердило вывод русских войск с острова Змеиный и назвало это "шагом доброй воли".
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал, как ВСУ выбивали оккупантов со Змеиного.