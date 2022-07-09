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Можливість для перевезення агропродукції: після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом “Дунай-Чорне море”

Можливість для перевезення агропродукції: після звільнення Зміїного відновлено судноплавство каналом “Дунай-Чорне море”

Київ • УНН

 • 139257 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Після звільнення острова Зміїний запрацював шлях через гирло Бистре для суднового ходу з річки Дунай, передає УНН із посиланням на Мінінфрастурктури.

Деталі

Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу р.Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден що перевозять агропродукцію.

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Нагадаємо

30 червня оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі російські окупанти поспіхом евакуювали залишки своїх сил зі Зміїного і, ймовірно, покинули острів.

Згодом міноборони рф підтвердило виведення російських військ з острова Зміїний і назвало це "кроком доброї волі".

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як ЗСУ вибивали окупантів зі Зміїного.

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