Возможны провокации: украинцев призвали не игнорировать воздушные тревоги 22 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги 22 июня, в День памяти жертв войны, из-за высокой вероятности провокаций со стороны оккупационных войск рф, передает УНН.
Детали
"Ежегодно 22 июня в Украине отмечают День скорби и чествования памяти жертв немецко-советской войны, которая унесла жизни каждого пятого украинца. Именно в этот день в разных регионах Украины традиционно проходят десятки мероприятий с целью всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Второй мировой войны. В этой связи существует высокая вероятность провокаций со стороны оккупационных войск рф с возможными ракетными обстрелами", – говорится в сообщении.
ЦПД при СНБО призывает воздержаться от пребывания в местах массового скопления населения, а в случае объявления воздушной тревоги немедленно следовать в ближайшее бомбоубежище или укрытие.
Напомним
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на утро 21 июня.