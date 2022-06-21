Можливі провокації: українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги 22 червня

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"Щорічно22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця. Саме в цей день в різних регіонах України традиційно проходять десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Другої світової війни. У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій з боку окупаційних військ рф із можливими ракетними обстрілами", – ідеться у повідомленні.

ЦПД при РНБО закликає утриматися від перебування у місцях масового скупчення населення, а в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до найближчого бомбосховища або укриття.

Нагадаємо

Центр протидії дезінформації при РНБО України зібрав ворожі фейки, маніпуляції та дезінформаційні вкиди, які окупанти згенерували станом на ранок 21 червня.



