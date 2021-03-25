Возможная остановка работы маршруток в Киеве: в ассоциации перевозчиков заявили, что городская власть не идет на контакт

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"Кроме того, что Виталий Кличко заявил, что мы частные перевозчики и мы вправе сами решать работать или нет ... Никаких официальных предложений обсудить эту ситуацию не поступало. Мы обратились в КГГА и говорили, что мы не сможем возить такое количество (11 человек - ред.) без их помощи. Департамент транспорта и инфраструктуры вообще самоустранился ... Никто не пытается выйти на какой-то контакт, ни организовать какие-то встречи, совещания по этому поводу, абсолютно никакой реакции", - рассказал Моисеенко.

Детали

Он отметил, что Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обращалась в КГГА еще в период первого карантина.

"Обращались и говорили, что мы понесли значительные убытки, предлагали разработать какие-то программы, рассмотреть возможность компенсации и другие механизмы, которые нам бы позволили хотя бы частично покрыть эти убытки. Такое же письмо было написано в понедельник и отправлено в КГГА также по 50% от сидячих мест, но реакции нет", - сказал Моисеенко.

По его словам, перевозчики озвучивали, что без помощи КГГА не смогут до 9 апреля выполнять эти перевозки.

"Потому что одна сторона медали это огромные финансовые убытки от того, что мы перевозим всего 11 пассажиров, а с другой стороны постоянные конфликтные ситуации между пассажирами, которые не хотят соблюдать карантин и водителями .... Мы остались один на один с нашей проблемой и Киевская городская власть нас пока не слышит", - сказал Моисеенко.

Поэтому Моисеенко отметил, что Ассоциация перевозчиков планирует инициировать остановку работы маршруток в Киеве в связи с карантинными ограничениями.

По его словам, сейчас в Киеве проводят массовые рейды для выявления в маршрутках стоячих пассажиров.

"Мы не можем ограничивать количество пассажиров, то есть без сотрудников полиции водители не в состоянии выталкивать лишних пассажиров из салона. Вчера уже было много конфликтов, когда и лезли в драку к водителям, разбили на двух дверях стекло. Водитель не в силах вытолкнуть пассажиров из салона. Есть нормальные люди, которым сделали замечание и они вышли, а есть люди, которым все равно на ограничение потому что они опаздывают на работу", - рассказал Моисеенко.

Моисеенко добавил, что если в автобусе более 11 пассажиров, то составляют протокол на водителей маршруток, а это 17 тыс. грн штрафа. Например, вчера было составлено около 100 протоколов.

Дополнение

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что считает манипуляцией намерение Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области обратиться к власти столицы официально запретить работу маршруток.

Также в КГГА сообщили, что в столице на маршрутах работает 1131 единица общественного транспорта.

Ранее Кличко заявил, что если не будут выполняться установленные ограничения в общественном транспорте, то локдаун в Киеве может стать жестче. Не исключено, что городской власти и правительству придется принимать решение об остановке общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что столица не будет останавливать работу общественного транспорта, но будет строгое соблюдение карантинных мероприятий - он будет курсировать с наполненностью не более 50% мест.